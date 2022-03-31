Jim Carrey: Will Smith'in tutuklanması gerekirdi

Oscar'daki tokat olayına tepki gösteren Jim Carrey, "Bana yapılsaydı o günün sabahı Will'e 200 milyon dolarlık dava açtığımı duyururdum" dedi.

Dünyaca ünlü komedi oyuncusu Jim Carrey, Will Smith'in Oscar töreninde Chris Rock'a vurmasına tepki gösterdi.

Carrey, hadisenin ele alınış biçimini, özellikle de Smith'in olayın hemen ardından Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar'daki (King Richard) rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü yine de kazanmasını tasvip etmediğini belirtti.

"OMURGASIZLAR"

Carrey, "Ayakta alkışlanması midemi bulandırdı. Hollywood omurgasız bir kitleden ibaret ve bu olay, sahiden de artık havalı bir kulüp olmadığımızın epey belirgin bir işaretiymiş gibi hissettirdi" dedi.

"TOKAT ATAMAZ"

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti; "Eğer seyirciler arasından bir başkası çıkıp bunu yapsaydı, güvenlik onları dışarıya atardı ya da belki tutuklanırlardı bile. Benim başıma bu gelseydi bu sabah Will'e 200 milyon dolarlık dava açtığımı duyururdum çünkü bu video sonsuza kadar orada olacak.

Seyirciler arasındayken bağırıp onaylamadığınızı göstermek isteyebilirsiniz ya da Twitter'da bir şeyler dersiniz, 'laf söyledi' diye sahneye yürüyüp de birinin suratına tokat atmaya hakkınız yok."





Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu - VİDEO





