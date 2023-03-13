Jimmy Kimmel, 95. Oscar Ödülleri'nde sahneye eşekle çıktı Komedyen Kimmel'ın katılımcıların huzuruna eşekle gelmesi, salondakileri kahkahaya boğdu.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu, 95. Oscar Ödül Töreni'ne ev sahipliği yaptı.

Törene damgasını vuran isimlerden biri, programın sunuculuğunu yapan komedyen Jimmy Kimmel oldu.

Sahneye eşekle çıkınca kahkahalar başladı

Kimmel, sahneye bir eşekle çıktı. O sırada alkış, çığlık ve kahkaha sesleri birbirine karıştı.

Eşeğin, Banshees of Inisherin filminin bir yıldızı olduğunu söyleyen Kimmel, "Yalnızca bir aktör değil, aynı zamanda sertifikalı duygusal destek eşeği." ifadesini kullandı.

ABD basını: Filmdeki eşek değil

ABD basınından bazı internet siteleri, eşeğin aslında söz konusu filmde oynaya hayvan olmadığını yazdı.

USA Today, "Pazar akşamı Akademi Ödülleri yayınına çıkan o eşeğin kim olduğunu merak ediyor musunuz? Aslında minyatür eşek Jenny değil, ama ona saygı gösterisinde bulunan sevimli bir eşek." diye yazdı.