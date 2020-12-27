John Travolta'nın, eşi Kelly Preston'sız ilk Noel'i

Kanser nedeniyle eşini kaybeden Travolta, bu yılki Noel'i farklı bir görünümle kutladı.

Amerikalı oyuncu John Travolta'nın 58 yaşındaki eşi Kelly Preston, geçtiğimiz temmuz ayında meme kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Travolta, bu yılki Noel'i 29 yıl birlikte yaşadığı eşi olmadan kutladı. 66 yaşındaki oyuncuya, 20 yaşındaki kızı Ella Bleu ile 10 yaşındaki oğlu Benjamin eşlik etti.

SAÇLARINI KESTİ

Instagram hesabından açıklama yapan ve saçlarını kestiği görülen Travolta, "Bu yıl beni inanılmaz bir şekilde desteklediğiniz için her birinize teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Ünlü oyuncunun son filmi 2019 yılındaki "The Fanatic" adlı yapım oldu.