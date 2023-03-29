Jonathan Majors'ın avukatından açıklama

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Amerikalı oyuncu Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştı.

New York Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ünlü oyuncunun "30 yaşındaki kadınla tartışma yaşadığı" bildirilmişti.

Jonathan Majors'ün avukatı, 'tutuklanma' haberlerine açıklık getirme amacıyla açıklama yaptı:

"Jonathan Majors, tamamen masum ve tanıdığı bir kadınla girdiği tartışmanın kurbanı olduğu kanıtlanabilir. Tüm suçlamaların bir an önce düşürüleceği beklentisiyle hızla kanıtları topluyor ve bölge savcılığına sunuyoruz."