Justin Bieber, Hailey'e Anneler Günü paylaşımı yaptı

Haber Merkezi

2018 yılında evlenen Justin Bieber ve Hailey Bieber'ın Jack Blues isimli çocukları, geçtiğimiz yıl dünyaya gelmişti.

Justin Bieber'dan eşi Hailey Bieber'a Anneler Günü sürprizi geldi.

İlk kez anne olma duygusunu yaşayan Hailey Bieber'a eşinden sürpriz geldi.

Bebeklerinin yüzünü herkesten saklasalar da Justin Bieber, eşine Anneler Günü için sürpriz yaptı.

MİLYONLARCA BEĞENİ ALDI

Özel bir hazırlık yapan dünyaca ünlü şarkıcı, eşini şoke etti. Yemek yedikleri sırada bir anda bahçeye müzisyenler geldi. O anları Instagram hesabından paylaşan Bieber, milyonlarca beğeni aldı.