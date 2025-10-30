Kadir Ezildi'den eşine 3 milyon TL'lik hediye! Arabayı elleriyle yıkadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların temiz adamı Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda görkemli bir düğünle Gamze Türkmen'le evlenmişti. Temmuz ayında görkemli bir düğün yapan Ezildi, eşini altına boğmuştu. "Takı merasimi saatlerce sürdüğü için biz düğünümüzde olamadık." diyen Ezildi, nişanı için de 500 bin TL harcadığını söylemişti.

EŞİNİN ARABASINI KENDİ YIKIYOR

Harcadığı paralarla sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi, son olarak eşine aldığı hediye arabayla X'te konuşuldu.

Kendisinin araç kullanamadığını belirten ünlü isim, eşine 3 milyon TL değerinde son model bir araba aldı. Yeni arabasıyla eşiyle gezmeye çıkan Ezildi'nin son model aracını yıkadığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.