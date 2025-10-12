Katy-Justin aşkı kameralara yakalandı: İlişkilerini reddetmişlerdi

Baş başa yedikleri yemeğin fotoğraflarının sızmasının ardından dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasında ilişki olduğu iddiaları magazin gündemini sarsmıştı.

Daha önce Montreal'de bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen Katy Perry ve Justin Trudeau, 'yakın dost' olduklarını söyleyerek ilişki iddialarını reddetmişti.

ROMANTİK ANLAR YAŞARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

İkili, bu kez Santa Barbara açıklarında lüks bir yatta öpüşürken görüntülendi.

Katy Perry'ye ait 24 metrelik 'Caravelle' adlı yatta çekilen fotoğraflarda ikilinin birbirine sarılıp öpüştüğü, romantik anlar yaşadıkları görüldü.

"DÖVMESİNİ GÖRÜNCE TRUDEAU OLDUĞUNU ANLADIM"

O anları gören bir hayran, "Teknesini küçük bir balina izleme teknesinin yanına yanaştırdı, sonra öpüşmeye başladılar. Adamın kolundaki dövmeyi görene kadar kiminle olduğunu anlamadım ve hemen Justin Trudeau olduğunu anladım." sözleriyle anlattı.

Görüntüler sosyal medyada yankı uyandırırken, Trudeau'nun sol üst kolunda, denizcilik ve sanatçılığıyla ünlü yerli Kanada halkına bir saygı duruşu niteliğinde, belirgin bir 'Haida kuzgunu' dövmesi bulunduğu öğrenildi.