Kerem Bürsin: Amerika'dan dönmeseydim dövüş antrenörü olurdum

Kendisi gibi oyuncu olan Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, basketbol sevgisini ve dövüş sporlarına olan merakını anlattı.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, samimi açıklamalarda bulundu. Katıldığı programda Bürsin, spora olan ilgilisi hakkında konuştu.

Yakışıklı oyuncu "Amerika'dan Türkiye'ye gelmeseydiniz hangi alanlarda çalışırdınız?" şeklindeki soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

"TÜRKİYE'YE GELMESEYDİM.."

34 yaşındaki ünlü oyuncu, "Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelmeseydim yine oyunculukla ilgili bir şeyler yapardım ya da karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC’de (Ultimate Fighting Championship) sporcu olmasam da farklı pozisyonda yer alabilirdim. Örneğin UFC antrenörü olabilirdim. Zaten Türkiye'ye gelmeden önce UFC alanında çalışmalar yapıyordum." dedi.

Kerem Bürsin, ayrıca, "Hayatımın bir bölümü yurt dışında geçtiği için basketbol, hayatımda büyük bir yere sahip." şeklinde konuştu.

"POZİTİF ŞEYLER BAŞARMAK İSTİYORUM"

Gelecekle ilgili hayallerinden de bahseden Bürsin, "Oyunculuk tarafında en büyük hayalim yurt dışına daha çok açılmak. Doğayla alakalı, pozitif şeyler başarmak istiyorum. Ayrıca kadın hakları alanında da çalışmalar yapmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

"SOYUNURUM"

Sarhoş olduğunda soyunduğunu itiraf eden Bürsin, "Her yerde soyunuyorum. İlk pantolon ile başlıyorum. Tişört üzerimde, çoraplar, pantolon yok falan. O yüzden çok içmiyorum. En son 2,5-3 yıl önce sarhoş olmuştum." dedi.