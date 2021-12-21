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    Kerimcan Durmaz'ın yeni sahne kıyafeti

    Geçtiğimiz günlerde eski dostu Selin Ciğerci'yi paylaşıp dalga geçmesiyle gündeme gelen Kerimcan Durmaz sahne kıyafetiyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 09:32
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    Kerimcan Durmaz'ın yeni sahne kıyafeti

    Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz kış 'Peşimde'nin büyük ses getirmesinin ardından ikinci şarkısı 'Vida Loca'yı yayınlamıştı.

    Klibinde iddialı kıyafetleri ve danslarıyla dikkat çeken Kerimcan çeşitli yerlerde sahne almaya da devam ediyor. Kerimcan Durmaz son olarak İstanbul'da sahne aldı. Sahne için siyah transparan tercih etti.

    DİDEM'DEN KALP

    Kerimcan Durmaz'ın bu iddialı kıyafetine ise takipçilerinden yorum yağdı.  Durmaz'a yakın arkadaşı ünlü model Didem Soydan kalp emojisi atttı.

    Kerimcan Durmaz ın yeni sahne kıyafeti #1

    Kerimcan Durmaz ın yeni sahne kıyafeti #2

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