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    Khloe Kardashian: Diyabet ilacıyla zayıflamadım

    Diyabet ilacıyla zayıfladığı iddiasıyla gündeme gelen Khloe Kardashian, açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 07:57
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 09:21
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    Khloe Kardashian: Diyabet ilacıyla zayıflamadım

    Dünyaca ünlü televizyon yıldızı iki çocuk annesi Khloe Kardashian, bir derginin Ocak ayı sayısı için kamera karşısına geçti. Khloe, verdiği pozlarla karın kaslarını sergiledi.

    Bu pozu sosyal medyada da paylaşınca hayranları, Khloe'nin zayıf ve fit kalmak için diyabet ilacı kullandığını öne sürdü.

    Hatta takipçilerinden birisi, "Bu kadar zayıf olabilmek için diyabet ilacı kullanıyor olması rahatsız edici." şeklinde bir yorum yaptı.

    Khloe Kardashian: Diyabet ilacıyla zayıflamadım #1

    "Vücut çalışıyorum ben"

    Khloe ise bu yoruma alkış emojisi ekledi ve şu sözlerle yanıt verdi: "Yıllarca vücut çalışmamı göz ardı etmeyelim. Antrenman için haftanın beş günü sabah 6'da kalkıyorum. Lütfen varsayımlarınızdan vazgeçin. Sanırım yeni yıl hala kötü insanlar anlamına geliyor."

    Khloe Kardashian: Diyabet ilacıyla zayıflamadım #2


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