Khloe Kardashian ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor

Basketbolcu sevgilisinden bir çocuğu bulunan Kardashian, ikinci bebeğini taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına alacak.

Kardashian kardeşlerin ortancalarından Khloe Kardashian çalkantılı ilişki yaşadığı basketbolcu Tristan Thompson ile 2018 yılında bebek sahibi oldu.

Thompson'un geçtiğimiz aylarda başka bir kadından çocuğunun olduğu ortaya çıksa da, ikili arasındaki buzları eritmişti.

İhanet iddiaları sonrasında tekrar bir araya gelen çift kızları True'ya kardeş geldiğini açıkladı.

Bebeği taşıyıcı anne dünyaya getirecek

İkinici bebek iddialarının ardından yapılan açıklamada, bebeğin kasım ayında ve taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geleceği belirtildi.

Konu hakkında ortaya atılan bir diğer iddia ise 38 yaşındaki Khloe'nin hamile kalması durumunda ya kendisinin ya da bebeğin hayatının tehlikeye gireceği ifade edildi.

Yumurtalıklarını dondurmuştu

Khloe Kardashian, geçtiğimiz dönemlerde Thompson ile ayrıldığı süreçte yeni bir ilişkiye hazır olmadığı için yumurtalıklarını dondurduğunu da açıklamıştı.