Khloe Kardashian'dan prezervatif uyarısı

Khloe Kardashian, Tristan Thompson'ın başka bir kadından çocuğu olduğunu öğrendiği anları anlattı.

Khloe Kardashian'ı sık sık aldatmasıyla gündeme gelen Tristan Thompson'ın, başka bir kadından bebeği ortaya çıktı.

'The Kardashians'ın geçtiğimiz bölümünde, Khloe Kardashian'ın, Tristan Thompson'ın başka bir kadından çocuğu olduğunu öğrendiği anlara yer verildi.

"Her şey yalan"

Khloe Kardashian, duydukları karşısında şoke olarak "Gerçekten şu an kendi vücudumda değilmiş gibi hissediyorum. Ama bu tarz şeyleri birden fazla kez yaşadığında, buna karşı bir şekilde bağışıklık oluşturuyor gibisiniz ki bu çok üzücü bir şey. Her şey bir yalan, her şey bir manipülasyon. Bu bir aldatmaca. Tristan, bana bunu söylemek için tüm şartlara sahip miydi? Evet. Eğer işin içinde bir bebek olmasaydı, Tristan bana bunu söyler miydi? Hayır. Ve bence bu onun karakteri hakkında çok şey söylüyor". dedi.

"Her önüne geleni s..me"

Ünlü yıldız sinirlerine hakim olamayarak "Prezervatif tak, vazektomi yaptır veya rastgele insanlarla s..me!" diyerek çıldırdı.