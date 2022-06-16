Petrol
117.64
-0.73%
Euro
18.1154
0.53%
Dolar
17.313
0.44%
Altın
1.018
0.33%
Borsa
2488
0.00%
Bitcoin
371.649
-0.56%
BTXN Coin
9.04
0.33%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Khloe Kardashian'dan prezervatif uyarısı

    Khloe Kardashian, Tristan Thompson'ın başka bir kadından çocuğu olduğunu öğrendiği anları anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 15:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Khloe Kardashian'dan prezervatif uyarısı

    Khloe Kardashian'ı sık sık aldatmasıyla gündeme gelen Tristan Thompson'ın, başka bir kadından bebeği ortaya çıktı.

    'The Kardashians'ın geçtiğimiz bölümünde, Khloe Kardashian'ın, Tristan Thompson'ın başka bir kadından çocuğu olduğunu öğrendiği anlara yer verildi.

    "Her şey yalan"

    Khloe Kardashian, duydukları karşısında şoke olarak "Gerçekten şu an kendi vücudumda değilmiş gibi hissediyorum. Ama bu tarz şeyleri birden fazla kez yaşadığında, buna karşı bir şekilde bağışıklık oluşturuyor gibisiniz ki bu çok üzücü bir şey. Her şey bir yalan, her şey bir manipülasyon. Bu bir aldatmaca. Tristan, bana bunu söylemek için tüm şartlara sahip miydi? Evet. Eğer işin içinde bir bebek olmasaydı, Tristan bana bunu söyler miydi? Hayır. Ve bence bu onun karakteri hakkında çok şey söylüyor". dedi.

    "Her önüne geleni s..me"

    Ünlü yıldız sinirlerine hakim olamayarak "Prezervatif tak, vazektomi yaptır veya rastgele insanlarla s..me!" diyerek çıldırdı.

    Khloe Kardashian dan prezervatif uyarısı #1


    İlginizi Çekebilir

    Oturduğunuz yerden düzenli getiriler alabilirsiniz
    CryptoTrader

    Oturduğunuz yerden düzenli getiriler alabilirsiniz

    Adana'da, dolandırılan kadının 16 senelik hukuk mücadelesi
    3. Sayfa

    Adana'da, dolandırılan kadının 16 senelik hukuk mücadelesi

    Eda Ece'den Şevval Sam açıklaması
    Medya

    Eda Ece'den Şevval Sam açıklaması

    Görüş Bildir