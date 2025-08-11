Kim Kardashian ameliyattan fotoğraf yayınladı!

Dünyaca ünlü Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian gündemden hiç düşmüyor Kim, ABD’de uygulanmayan özel bir tedavi için kız kardeşi Khloé Kardashian ile birlikte Meksika’ya gitti.

44 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda hem ameliyat öncesini hem de ameliyat anını paylaşarak dikkat çekti.

Kardashian, iki yıl önce ağırlık kaldırırken omzunu sakatladığını ve şiddetli ağrılar yaşadığını anlattı. ABD’de çözüm bulamayan yıldız, Dr. Adeel Khan ile tanışarak Muse hücre tedavisi sayesinde omzunun tamamen iyileştiğini söyledi. Bu başarılı sonuçtan sonra, yıllardır çektiği kronik sırt ağrısı için yeniden Meksika’ya giderek aynı tedaviyi yaptırdı.

"UMARIM HERKES YARARLANIR"

ABD’de bazı kök hücre tedavilerinin yasal olduğunu ancak Muse hücre tedavisinin henüz onaylanmadığını belirten Kim, “Bu fırsata sahip olduğum için şükrediyorum. Umarım bilim geliştikçe daha fazla insan bu tedaviden faydalanabilir” sözleriyle mesajını tamamladı.