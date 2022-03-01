Kim Kardashian jet aldı

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın artık jeti var.

ABD'li milyarder kozmetik ve iç giyim patronu 41 yaşındaki Kim Kardashian, kendisine yeni bir jet aldı.

Kardashian, 95 milyon dolarlık G65OER model jeti ile ilk uçuşunu Los Angeles’tan İtalya’ya yaptı.

Moda haftası için Milano’ya giden Kardashian, “İlk kez jet lag yaşamadım” dedi.

150 BİN DOLAR

Her şeyi gibi bunu da özel hazırlatan Kim Kardashian’ın jeti, kişiselleştirilen özellikleriyle 150 milyon dolara mal oldu.