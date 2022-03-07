Kim Kardashian koli bandıyla bantlandı

Paris Moda Haftası'na katılan Kim Kardashian, dünyaca ünlü bir markaya kendini banlattı.

Artık bekar bir kadın olan Kim Kardashian, Paris Moda Haftası'na katıldı. Yine dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kim Kardashian kendini koli bandıyla bantlattı.

KOLİ BANTLI

Kim Kardashian üzerinde ünlü markanın adı bulunan koli bandıyla tüm vücudunu sardırdığı anları takipçileriyle paylaştı. Yayınladığı videoda Kardashian'ın oturup kalkarken hatta yürürken bile zorlandığı göründü.

Her yaptığı olay olan Kardashian'ın bu halleri sosyal medyada dalga konusu oldu.