Kim Kardashian tatilden kareler yayınladı
ensonhaber.com

"Keeping Up with the Kardashians" isimli reality şov programıyla tanınan magazin figürü Kim Kardashian, tatil pozlarıyla da adından söz ettirdi.

4 çocuk annesi

Minik bikinisini giyip kıvrımlarını gösteren Kim, hayranlarını mest etti. Kardashian, fotoğraflarını "Cennet" notuyla paylaştı.

4 çocuk annesi Kim Kardashian, her zaman gündem olan görünümünün sırrını vermişti.

Alkol yok

2019'dan bu yana bitki odaklı bir diyet uyguladığı bilinen Kim Kardashian, alkol de asla kullanmıyor.

Kim Kardashian
Kim Kardashian

60-90 dakikalık egzersiz

Geçtiğimiz günlerde Vogue'a her sabah egzersiz yapmak için 05.30'da uyandığını söyleyen Kim, yaklaşık 60-90 dakikalık egzersiz seansları için de sürekli olarak haftanın altı günü spor salonuna gittiğini söyledi.