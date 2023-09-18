Kim Kardashian tatilden kareler yayınladı

ensonhaber.com
"Keeping Up with the Kardashians" isimli reality şov programıyla tanınan magazin figürü Kim Kardashian, tatil pozlarıyla da adından söz ettirdi.
4 çocuk annesi
Minik bikinisini giyip kıvrımlarını gösteren Kim, hayranlarını mest etti. Kardashian, fotoğraflarını "Cennet" notuyla paylaştı.
4 çocuk annesi Kim Kardashian, her zaman gündem olan görünümünün sırrını vermişti.
Alkol yok
2019'dan bu yana bitki odaklı bir diyet uyguladığı bilinen Kim Kardashian, alkol de asla kullanmıyor.
60-90 dakikalık egzersiz
Geçtiğimiz günlerde Vogue'a her sabah egzersiz yapmak için 05.30'da uyandığını söyleyen Kim, yaklaşık 60-90 dakikalık egzersiz seansları için de sürekli olarak haftanın altı günü spor salonuna gittiğini söyledi.