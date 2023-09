Kim Kardashian tatilden kareler yayınladı Dört çocuk annesi Kim Kardashian tatil pozlarına bir yenisini ekledi.

ensonhaber.com

"Keeping Up with the Kardashians" isimli reality şov programıyla tanınan magazin figürü Kim Kardashian, tatil pozlarıyla da adından söz ettirdi.

4 çocuk annesi

Minik bikinisini giyip kıvrımlarını gösteren Kim, hayranlarını mest etti. Kardashian, fotoğraflarını "Cennet" notuyla paylaştı.

4 çocuk annesi Kim Kardashian, her zaman gündem olan görünümünün sırrını vermişti.

Alkol yok

2019'dan bu yana bitki odaklı bir diyet uyguladığı bilinen Kim Kardashian, alkol de asla kullanmıyor.

60-90 dakikalık egzersiz

Geçtiğimiz günlerde Vogue'a her sabah egzersiz yapmak için 05.30'da uyandığını söyleyen Kim, yaklaşık 60-90 dakikalık egzersiz seansları için de sürekli olarak haftanın altı günü spor salonuna gittiğini söyledi.