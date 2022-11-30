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    Kim Kardashian ve Kanye West sonunda boşandı

    Reality yıldızı Kim Kardashian ve rapçi Kanye West, dava sürecine girmeden anlaşarak boşandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 10:06
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    Kim Kardashian ve Kanye West sonunda boşandı

    Dünyaca ünlü Amerikalı reality yıldızı Kim Kardashian ve rapçi Kanye West, dava sürecine girmeden anlaşarak boşandı.

    Kendilerine nafaka istemediler

    Boşanma kararı alan çift ve avukatları, anlaştıkları şartları Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne sundu. Çiftin dört çocuklarının ortak velayetini alacağı, ikisinin de birbirine nafaka ödemeyeceği belirtildi.

    Kim Kardashian ve Kanye West sonunda boşandı #1

    West’in dört çocuklarının bakımı için destek olarak ayda 200 bin dolar Kardashian’a ödemesi kararlaştırıldı. Çiftin çocukların özel koruma ve özel okul masraflarını paylaşacağı, kişisel borçlarını kendileri üstleneceği belirtildi.

    Kim Kardashian ve Kanye West sonunda boşandı #2

    Mallar da paylaşıldı

    West ve Kardashian, mart ayında sekiz yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Mülk paylaşımı ve velayet konularında anlaşma olmaması durumunda 14 Aralık’ta dava açılacaktı.


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