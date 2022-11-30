Kim Kardashian ve Kanye West sonunda boşandı

Kim Kardashian ve Kanye West sonunda boşandı

Reality yıldızı Kim Kardashian ve rapçi Kanye West, dava sürecine girmeden anlaşarak boşandı.

Dünyaca ünlü Amerikalı reality yıldızı Kim Kardashian ve rapçi Kanye West, dava sürecine girmeden anlaşarak boşandı.

Kendilerine nafaka istemediler

Boşanma kararı alan çift ve avukatları, anlaştıkları şartları Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne sundu. Çiftin dört çocuklarının ortak velayetini alacağı, ikisinin de birbirine nafaka ödemeyeceği belirtildi.

West’in dört çocuklarının bakımı için destek olarak ayda 200 bin dolar Kardashian’a ödemesi kararlaştırıldı. Çiftin çocukların özel koruma ve özel okul masraflarını paylaşacağı, kişisel borçlarını kendileri üstleneceği belirtildi.

Mallar da paylaşıldı

West ve Kardashian, mart ayında sekiz yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Mülk paylaşımı ve velayet konularında anlaşma olmaması durumunda 14 Aralık’ta dava açılacaktı.