Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe spora başladı

Beren Saat'le başrolünde yer aldıkları Aşk- ı Memnu dizi setinde tanışan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında evlenmişlerdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, ilk çocukları Kurt Efe'yi 2022 yılında kucaklarına alarak farklı bir heyecan yaşamıştı.

JİMNASLİK KURSU

Kurt Efe'yle ilk kez anne- baba olan ünlü çift, oğullarının gelişimi için her şeyi yapıyor. Stil danışmanı Başak Dizer, geçtiğimiz aylarda oğlu Efe'yi getirdiği jimnastik kursundan paylaşım yapmıştı.

Ünlü çiftin minik oğlu Kurt Efe, sporda yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.