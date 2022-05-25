Kourtney Kardashian, geceliğiyle denize girdi

Çiçeği burnunda gelin Kourtney Kardashian, seksi geceliğiyle denize atladı.

Dünyaca ünlü Kardashian Ailesi'nin en büyük üyesi Kourtney Kardashian, bir süredir doludizgin aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile İtalya'da evlendi.

15 Mayıs'ta Kaliforniya'da resmi olarak evlenen çift, Portofino'da büyük bir düğün düzenledi.

Romantizm devam ediyor

Ünlü çift, düğünden sonra yat tatiline çıktı. Sabah eşi ile yatın güvertesine çıkan Kourtney, siyah tül geceliği ile bir anda kendini kendini denize attı.

Kourtney'in denize atladığını gören kocası Travis de eşofmanı ile kendini denize attı. Bir süre denizde bir birbirlerine sarılan çift, yata tekrar çıkıp uzun süre öpüştü.