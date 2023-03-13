Lady Gaga'yı gören Oscar fotoğrafçısı yere düştü Sinema dünyasının büyük buluşması bu sene 95'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri töreninde Lady Gaga en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

95. Oscar Ödülleri, ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Akademi Ödülleri’nin ana sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi.

Geceye aylar önceden hazılanan ünlüler çok şıktı. Özellikle Rihanna, Lady Gaga ve Salma Hayek gibi isimlerin iç çamaşırsız cesur tercihleri dünya basınında geniş yer buldu.

Lady Gaga'yı arkadan görünce düştü

Lady Gaga, gecede dikkatleri en çok üzerine çeken isimler arasında yer aldı.

Kalçasına kadar transparan bir elbise giyen Lady Gaga, görenleri büyüledi. Gaga, kendisini çekerken yere düşen bir fotoğrafçının yardımına konuştu.

Ünlü şarkıcının ve fotoğrafçının o anları sosyal medyada gündem oldu.