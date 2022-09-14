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Leyla Lydia Tuğutlu'ya erkek bebek geliyor

Leyla Lydia Tuğutlu'ya erkek bebek geliyor

Dört aylık hamile olduğu iddia edilen ve konuyla ilgili açıklama yapmayan genç oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetini açıkladı.