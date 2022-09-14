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    Leyla Lydia Tuğutlu'ya erkek bebek geliyor

    Dört aylık hamile olduğu iddia edilen ve konuyla ilgili açıklama yapmayan genç oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
    • 14.09.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 09:09
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    Leyla Lydia Tuğutlu'ya erkek bebek geliyor

    Miss Turkey 2008 Türkiye güzeli oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız hayatını birleştirmişti.

    32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

    Sessizliğini bozdu

    Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftin, haberi sadece aileleri ve yakın arkadaşlarına duyurduğu öğrenildi.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin arasında bulunan Leyla Lydia Tuğutlu, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla takipçilerini sevindirdi.

    Leyla Lydia Tuğutlu ya erkek bebek geliyor #1

    Erkek çocuğu geliyor

    Karnı bununda olan oyuncu erkek çocuğu beklediklerini açıkladı.

    Paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Güzel bir yolculuk"

    "Öyle heyecanlıyım ki..yeni bir dönem başlıyor bizim için..güzel bir yolculuk..yolu yarıladık bile..hayatımıza hoş geldin canım oğlum"

    Kısa sürede büyük beğeni toplayan fotoğrafın altına ise birçok ünlü isim genç oyuncuyu tebrik etti.

    Leyla Lydia Tuğutlu ya erkek bebek geliyor #2

    Leyla Lydia Tuğutlu ya erkek bebek geliyor #3


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