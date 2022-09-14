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- Leyla Lydia Tuğutlu'ya erkek bebek geliyor
Leyla Lydia Tuğutlu'ya erkek bebek geliyor
- 14.09.2022 - 09:07
- Güncelleme : 14.09.2022 - 09:09
Miss Turkey 2008 Türkiye güzeli oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız hayatını birleştirmişti.
32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Sessizliğini bozdu
Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftin, haberi sadece aileleri ve yakın arkadaşlarına duyurduğu öğrenildi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin arasında bulunan Leyla Lydia Tuğutlu, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla takipçilerini sevindirdi.
Erkek çocuğu geliyor
Karnı bununda olan oyuncu erkek çocuğu beklediklerini açıkladı.
Paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Güzel bir yolculuk"
"Öyle heyecanlıyım ki..yeni bir dönem başlıyor bizim için..güzel bir yolculuk..yolu yarıladık bile..hayatımıza hoş geldin canım oğlum"
Kısa sürede büyük beğeni toplayan fotoğrafın altına ise birçok ünlü isim genç oyuncuyu tebrik etti.