Mabel Matiz, şarkısını söyleyen Nihat Doğan hakkında konuşmak istemedi Antidepresan' şarkısıyla müzik listelerine damga vuran Mabel Matiz, Nihat Doğan hakkında konuşmak istemedi.

Her yaptığı ve her söylediği olay olan ünlü isimlerden biri olan şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu canlı yayında, Mabel Matiz ve Mert Demir'in fenomen şarkısı Antidepresan'ı kendine has yorumuyla söylemişti.

Ünlü türkücünün şarkıyı söyleme tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

"Depresyon şarkısı böyle okunur." diyen Doğan, Mabel Matiz'e seslenmişti:

"Şarkıyı Nihat Doğan’a ver kardeşim"

"Ya gel beraber düet yapalım yoksa ver bana. Bak ben tertemiz kılçıksız fileto yapmışım zaten. Ben bu yolu yürürüm. Spontane gelişti, programın sunucuları 'Nihat bu şarkıyı okur musun?' dediler. Ani gelişen bir şey aslında. Eve döndüm, bir geldim Twitter’da TT (trend topic) olmuşum. Bu aslında benim yapmış olduğum yorumun, tarzının da ne kadar sevildiğini gösteriyor. Kardeşim depresyon şarkısı böyle okunur aslında. O mutlu bir şekilde söylüyor şarkıyı. Biz şarkının tam hakkını vermek suretiyle insanları depresyona soktuk. Millet artık bu şarkıyı Nihat Doğan’dan duymak istiyor. Sevgili Matiz senden rica ediyorum milletin sözlerine kulak ver. Şarkıyı da Nihat Doğan’a ver kardeşim”

Bu olaydan sonra Mabel Matiz, bir mekan çıkışı görüntülendi.

"Konuşmak istemiyorum"

Nihat Doğan'ın gündem olan sözleri hakkında ise Matiz, "Konuşmak istemiyorum. karşılığını verdi.