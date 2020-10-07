Madonna burcu yüzünden David Guetta’yı reddetti

Grammy ödüllü DJ ve müzik prodüktörü David Guetta, Madonna ile tanışma hikayesini anlattı.

Ünlü DJ David Guetta, katıldığı bir YouTube programında Madonna ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BURCU YÜZÜNDEN İŞ OLMADI

52 yaşındaki Fransız müzisyen, Madonna ile tanışma hikayelerinden bahsederek şarkıcının yeni albüm çalışması için kendisine teklif götürdüğünü ancak burcunu öğrenince vazgeçtiğini anlattı.

Guetta, “2009’da Madonna’nın Revolver şarkısının remiksini yaptım ve bununla Grammy kazandım. Ödülün ardından Madonna beni aradı ve remikse bayıldığını söyleyerek gelecek albümünü benim yapmamı istedi” diye konuştu.

"AKREP OLDUĞUMU DUYUNCA GİTTİ"

Buluşma gününü de anlatan ünlü DJ, “Öğle yemeğine gittim. Her şeyden konuştuk, müzikten, nasıl bir albüm yapmak istediğinden… Çok hoştu. Sadece o ve ben vardık. Çok sakin ve cool'du. Yemeğimizi yedik. Sonra olanlar oldu” ifadesini kullandı.

“Bana burcumu sordu” diyen Guetta, Madonna ile aralarındaki diyaloğu şöyle anlattı: “Akrep burcu olduğumu söyledim. Aniden yüzü değişti ve bana ‘Üzgünüm, birlikte çalışamayacağız. Seni tanımak güzeldi. Hoşça kal’ dedi.”