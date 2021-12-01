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    Madonna yeni dövmesini yaptırdı

    Madonna, son dövmesini yaptırırken dört çocuğunu da yanında tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 07:53
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 08:03
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    Madonna yeni dövmesini yaptırdı

    63 yaşındaki dünyaca ünlü pop kraliçesi, yeni dövmesi için dövmeciye gitti.

    ÇOCUKLARI DA GÖTÜRDÜ

    Ünlü şarkıcı, İbranice öpülmek anlamına gelen kelimeyi bileğine yazdırdı. O anlarda 16 yaşındaki oğlu David’i, 15 yaşındaki kızı Mercy James’i ve dokuz yaşındaki ikizleri Stella ve Estere de annelerini yalnız bırakmadı.

    Madonna yeni dövmesini yaptırdı ViDEO

    DÖVMENİN ANLAMI

    Altı çocuk annesi, Instagram hesabından dövme işleminin bir videosunu paylaştı. Videoda Madonna, çocuklarına yaptırdığı dövmenin anlamını anlatıyor.

    Madonna, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yatak fotoğraflarını paylaşmıştı, Ünlü şarkıcının yayınladığı o fotoğraflar çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

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