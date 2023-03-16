Mahsun Kırmızıgül 15 gün sonra yeniden afet bölgesine gitti

Yönetmen, oyuncu ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından soluğu afet bölgesinde almıştı.

21 gün deprem bölgesinde kalıp, Ahbap Derneği koordinesinde yardım çalışmalarına katılan 53 yaşındaki sanatçı, iki hafta önce İstanbul'a dönmüştü. Mahsun Kırmızıgül, dün yeniden deprem bölgesine gitti. Sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile yardım çağrısında bulundu:

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı diliyorum. Depremin vurduğu Adıyaman'a geldik tekrar. Burada hayatta kalma savaşı aynen devam ediyor. Büyük felaketten kurtulan, her şeyini kaybeden yoksul halk, bu kez yağmurla uğraşıyor. Bu şartlarda ayakta durmak çok zor. İnsanların dayanışmaya ve sizlerden gelen yardıma ihtiyacı var.