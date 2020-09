Maskesiz yakalanan Merve Boluğur: Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum

Bir YouTube kanalına konuk olan oyuncu Merve Boluğur, kendisine neden maske takmadığı ile ilgili yöneltilen soruya, 'doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum' cevabıyla şaşırttı.

Aşk hayatı ve ilginç paylaşımları ile sık sık gündeme gelen oyuncu Merve Boluğur, Cihan Şenözlü'nün YouTube kanalına konuk oldu.

Sosyal medya fenomeni Cihanna'nın tüm sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, hayatının en ilginç dönemini yaşadığını aktardı.

Geçtiğimiz günlerde gazetecilere maskesiz yakalanan Merve Boluğur, Cihanna'nın kendisine aktardı eleştirilere dalga geçerek cevap verdi.

"DOĞUŞTAN SOSYAL MESAFEM OLDUĞU İÇİN MASKE TAKMIYORUM"

Oyuncu Merve Boluğur, “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum” dedi.

"DERDİM GÜNDEM OLMAK DEĞİL"

Burak Dayı ile yeni sonlanan ilişkisinden de bahseden Merve Boluğur, meditasyona başladığını belirterek, “Sosyal medyada o an ne hissediyorsam onu paylaşıyorum. Kendimi lolita olarak görüyorum. Sosyal medya paylaşımlarımı filtresiz yapıyorum. Gelebilecek olan tepkileri bildiğim için ister istemez bir an düşünüyorum ama hiçbir zaman tepki gelsin diye hiçbir şey yazmıyorum. Çünkü artık kendim gibiyim. Derdim gündem olmak değil. Hayatı gerçekten keyif alarak yaşamak, bu anı keyifle geçirmek şu an bütün derdim. Kendimde fark etmem gereken şeyleri fark ediyorum” dedi.

MERVE BOLUĞUR ÇOCUK İSTİYOR

Aşka küsmediğinin altını çizen Merve Boluğur, “Tekrardan evliliği düşünüyorum. Bu yaz çok fazla çocuk gördüm ve kumral bütün çocukları yoldum. Aslında çocuk istiyorum” ifadelerini kullandı.

KUMRAL ERKEKLER ÇEKİCİ GELİYOR

İkili ilişkiler için bambaşka bir bakış açısında olduğunu söyleyen Boluğur, “Egolarını ne kadar indirirsen ortaya o kadar çok sevgi çıkar. Daha naif bir ilişki oluşur. Kolay mı? Hiç değil. Kendi mutluluğum için ‘önce benden başlamalı’ diye düşünüyorum. Bir şekilde aslında o naif duyguları yaşamak istiyorum. Hayatımızda bir şeyleri istiyoruz ve dengeyi kuruyoruz. Ne istediğimle alakalı çok netleştim. İlişkide çok aslında samimiyim. Ancak birini istemediğimde hemen duvar örüyorum. Dürüst davranmak gerekirse kumral erkekler bana çekici geliyor” diye konuştu.