Meghan Markle, ABD seçimleriyle ilgili konuştu

İnternet üzerinden düzenlenen etkinlikte konuşan Prens Harry'nin eşi, oy vereceği ismi açıkça söylemedi. Ancak sözlerinden, Joe Biden'ı tercih edeceği anlaşıldı.

Eşi Prens Harry ile İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki Sussex Düşesi, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama tarafından kurulan kâr amacı gütmeyen "When We All Vote" adlı organizasyonun çevrimiçi etkinliğinde konuştu.

Etkinliğin özel misafiri olan Meghan Markle, seslerini ve oylarını en iyi şekilde kullanması gerektiğini belirten kadınları seçimlerde oy kullanmaları için teşvik etti.

"BIDEN'A OY VERECEĞİM" İMASI

2020 Başkanlık seçimlerinde oy kullanacağını belirten Markle, her ne kadar kime oy vereceğini belirtmese de, mevcut yönetimden memnun olmadığını ve değişim gerektiğini savundu.

Sussex Düşesi'nin, açıklamalarıyla oyunun rengini belli ettiği ve tercihini Demokratların adayı Joe Biden'dan yana kullanacağı yorumları yapıldı.

"DEĞİŞİMİ HAK EDİYORUZ"

Meghan Markle'ın söz konusu açıklamaları şöyle:

"Oy vermeyi ve bunun hepimiz için neden bu kadar istisnai derecede önemli olduğunu düşündüğümde, bunu şu şekilde ifade etmek istiyorum: Bizden önce gelenleri onurlandırmak ve bizden sonra gelecekleri korumak için oy veriyoruz çünkü topluluk olmak bunu gerektirir ve seçimle ilgili tüm mesele budur.

Seçim gününe sadece 75 gün kaldı ve bu çok yakın. Yapılacak çok iş var çünkü bu yıl neyin tehlikede olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer bizimle bu eğlenceli etkinlikte buradaysanız, o zaman hepimizin ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği değişimi görmek için harekete geçtiniz."

