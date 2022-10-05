Meghan Markle'ın çıplaklık anısı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sorunlu gelini Meghan Markle, yayınında yaptığı çıplaklık itirafıyla hayrete düşürdü.

Kraliyet Ailesi'nin istenmeyen gelini olan ve eşi Prens Harry ile Amerika'ya taşınan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'in ölümünden dolayı bir süre yas tuttu.

Meghan Markle, Kraliçe'nin ölümünün ardından podcast bölümlerine ara vermişti.

Koreli geçmişi

Sussex Düşesi, çocukluk dönemlerini anlattığı yeni bir bölümle geri döndü. The Demystification of Dragon Lady adlı bölümde Markle, komedyen Margaret Cho ile Koreli geçmişinin bir sonucu olarak karşılaştığı ayrımcılık hakkında konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Asya kültürüyle büyümenin kendisi için zor olan yönlerinden bahseden Markle'ın açıklamaları herkesi şaşırttı.

"Herkes çıplaktı"

Amerika'da yaşadığı dönemde diğer kültürleri tanıma konusunda merakı olduğunu dile getiren Markle, "Diğer kültürleri tanıma konusunda gerçek bir sevgim vardı. Annemle birlikte çıplak Kore kaplıcalarına gittik. Daha önce hiç gitmemiş olanlar için belirtmem gerekir ki gerçekten ergenlik çağındaki bir kız için garip bir deneyim. Yaşları 9 ila 90 arasında değişen çıplak kadınlarla dolu bir odaya giriyorsunuz. Hepsi çıplak dolaşıp vücutlarını ovdurmak için sıraya giriyorlar ve bekliyorlar." dedi.

"Koreli kadınlar çok güzeldi"

Kore kaplıcalarına gittiğinde çıplak olma konusunda çok utandığını ancak Koreli kadınların güzelliği karşısında büyük bir hayranlık hissettiğini dile getiren Markle, "Tek istediğim bir mayoydu ancak o noktada izin yoktu. Ergenlik döneminde olduğum için çok utandığımı hatırlıyorum. Annemle kaplıcada yıkandıktan sonra bir odada oturur ve lezzetli Kore yemekleri yerdik. Jjimjilbang'ın (Kore kaplıcası) nesiller boyu geleneğini benimseyen ve bunu birbirleriyle paylaşan bu güzel Koreli kadınları izlemeye bayılırdım." diye konuştu.