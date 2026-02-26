Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşandı! Gülseren Ceylan ağlıyor

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025 tarihinde Sarıyer’deki evinde evlenmişti.

Geçtiğimiz günlerde boşanacakları konuşulan çift, evliliklerine bir şans daha vermişti. Ancak ikinci şans da evliliği kurtaramadı.

TEK CELSE YETTİ

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın 7 aylık evliliği, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davayla tek celsede bitti. Çift, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle tek celsede boşandı.

Kendi aralarında mal mülk talebi olmazken Gülseren Ceylan, evden taşındı ve araba kendisinde kaldı.

'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Boşanma sonrası eski eş, gözyaşlarına boğuldu. 26 yaşındaki Ceylan, "Çok üzüldüm, yemin ederim!" sözleriyle duygularını dile getirdi.