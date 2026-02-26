Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy evliliklerini kutladı: İyi ki sen

Bir dönemin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nde, Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'ün kızı Leyla'yı canlandıran ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile evlenmişti.

ROMANTİK PAYLAŞIM

44 yaşındaki güzel oyuncu Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy'un mutlu evlilikleri devam ediyor. Sosyal medyadan sık sık mutluluk pozları veren çift, bu sefer romantik bir paylaşım yaptı.

"TAM 4 YIL"

4. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftten Emir Ersoy, düğünden kareleri; ''Ve sen.. İyi ki sen.. Bir tanem sen.. Tam 4 yıl oldu ve sayende dünyamız pespembe.'' notuyla yayımladı.