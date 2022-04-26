Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin Erbil sırtını

Sık sık paylaşımlarıyla da gündeme gelen Yasmin Erbil, çoktan sezonu açtı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Dekolteli pozları ile sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbil, bu kez sırtını gösterdi. En son Dubai'ye giden kışın bile yazı yaşayan Erbil, tatilde nasıl yandığını takipçileriyle paylaştı.

"Çok iyi yanmışım"

İç çamaşırsız bir pozunu hikaye olarak paylaşan Yasmin Erbil, fotoğrafına ise "Çok iyi yanmışım" notunu düştü.