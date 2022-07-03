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    Mehmet Dinçerler'in eşi Hadise ile paylaşımı viral oldu

    Sevilen sanatçı Hadise ile eşi Dinçerler'in New York'tan yaptığı paylaşım gündem oldu. Mehmet Dinçerler, Hadise'nin gözlükten yansıdığı fotoğrafı esprili ifadeyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 16:49
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    Mehmet Dinçerler'in eşi Hadise ile paylaşımı viral oldu

    Ünlü sanatçı Hadise ile 30 Nisan'da dünya evine giren iş insanı Mehmet Dinçerler, sosyal medya paylaşımıyla gönülleri fethetti.

    Evlilik teklifi sonrasında yüzük paylaşımıyla dikkatleri çeken çiçeği burnunda çiftten bu kez bambaşka bir paylaşım geldi.

    New York'ta tatil yapan ikili, İnstagram paylaşımları için fotoğraf çektirirken, esprili bir görüntü ortaya çıktı.

    Hanımla selfie

    Dinçerler, kendisini çeken eşi Hadise'nin güneş gözlüklerine yansıdığı anı 'Hanımla selfie' ifadelerini kullanarak paylaştı.

    Mehmet Dinçerler'in paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Mehmet Dinçerler in eşi Hadise ile paylaşımı viral oldu #1

    Mehmet Dinçerler in eşi Hadise ile paylaşımı viral oldu #2

    Mehmet Dinçerler in eşi Hadise ile paylaşımı viral oldu #3

    Mehmet Dinçerler in eşi Hadise ile paylaşımı viral oldu #4

    Mehmet Dinçerler in eşi Hadise ile paylaşımı viral oldu #5

    Mehmet Dinçerler in eşi Hadise ile paylaşımı viral oldu #6

    Mehmet Dinçerler in eşi Hadise ile paylaşımı viral oldu #7


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