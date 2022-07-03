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Mehmet Dinçerler'in eşi Hadise ile paylaşımı viral oldu

Mehmet Dinçerler'in eşi Hadise ile paylaşımı viral oldu

Sevilen sanatçı Hadise ile eşi Dinçerler'in New York'tan yaptığı paylaşım gündem oldu. Mehmet Dinçerler, Hadise'nin gözlükten yansıdığı fotoğrafı esprili ifadeyle paylaştı.