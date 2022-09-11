Mehmet Dinçerler'in paylaşımı için Hadise'ye gönderme iddiası

Evliliklerindeki çatırdamalarla gündeme gelen ikili hakkında iddialar çoğalıyor. Dinçerlerin 'Bazı insanların, insanlığa don lastiği kadar faydası yok' paylaşımı Hadise'ye mesaj olarak algılandı.

Geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız dünyaevine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisi kriz dönemini yaşıyor.

Hadise'nin konserinde ağladığı anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıkan iddialar giderek çoğaldı.

Aynı zamanda Mehmet Dinçerlerin de parmağında yüzük olmadığının fark edilmesi, 'Ayrılık' iddialarını kaçınılmaz kıldı.

"Hamile değilim"

Magazin dünyasına bomba gibi düşen olayda Hadise'nin hamile olduğu ortaya atılırken, şarkıcı konuyla ilgili açıklama yaparak, "Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans"

Bir diğer yandan önceki günlerde Kadıköy'de sahne alan Hadise, buradaki göndermeleriyle viral oldu.

Mini elbisesi ve danslarıyla hayran bırakan Hadise, şarkısını söylerken, "Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans" mesajını verdi.

Hemen ardından ise Mehmet Dinçerler'den yanıt geldi.

"Don lastiği kadar faydası yok"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dinçerler'in cümlelerinin Hadise'ye gönderme olduğu iddia edildi.

Mehmet Dinçerler o paylaşımında, "Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok..." ifadelerini kullandı.