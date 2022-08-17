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    Melek Mosso'dan Gülşen ve Hande Yener'e destek

    Önceki akşam bir mekanda sahne alan Melek Mosso konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 12:36
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    Melek Mosso'dan Gülşen ve Hande Yener'e destek

    Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Melek Mosso önceki akşam Şile’deki bir mekanda sahne aldı.

    "Sahne şovlarını seviyorum"

    Konser öncesi basın mensupları ile bir araya gelen şarkıcı “Yoğun bir konser maratonundayım. Ayda 15-20 konser veriyorum. Artık insanların neyi isteyip neyi istemediğini anlıyorum. Sahne şovlarını seviyorum” dedi.

    "Sahnede devrim yapıyorlar”

    Gülşen’in çok tartışılan sahne tarzıyla ilgili de “Gülşen’in cesur kıyafetlerini ve yaptığı hareketleri destekliyorum. Hande Yener’i de çok başarılı buluyorum. Sahnede devrim yapıyorlar” diye konuştu.

    Melek Mosso dan Gülşen ve Hande Yener e destek #1

    Melek Mosso dan Gülşen ve Hande Yener e destek #2

    Melek Mosso dan Gülşen ve Hande Yener e destek #3


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