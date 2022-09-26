Melek Mosso'nun çocukluk fotoğrafı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı.

Melek Mosso, okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarını şaşırttı.

"Çocuk zorbalığı"

İlkokula gittiği döneme ait bir vesikalık fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Mosso, altına şu notu düştü: "Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin! (Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. Öptüm) "

"Umudunuzu kaybetmeyin"

Paylaşımın ardından estetik iddialarına cevap veren ünlü şarkıcı, "Düzeltme not: Estetik ameliyat yok, bazıları para var, çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye" ifadelerini kullandı.