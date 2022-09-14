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    Melis Sezen'den oryantal dans

    İlginç danslarıyla zaman zaman gündeme gelen oyuncu, bu kez oryantal dansını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 09:33
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    Melis Sezen'den oryantal dans

    Sadakatsiz dizisiyle ün kazanan oyuncu Melis Sezen, ilginç danslarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı dansı, takipçileri tarafından ti'ye alınan Sezen, "Gece 3'te odamdaki cin dansı' yorumlarını almıştı.

    Güzel oyuncu yeniden bir dans videosu paylaştı.

    Oryantal oynadı

    Dansını sosyal medya hesabından paylaşan Sezen'e yorumlar art arda geldi.

    Oyuncu bu kez oryantal dansa benzeyen hareketlet sergiledi.

    İşte o dans...

    Melis Sezen'den oryantal dans VİDEO

    Melis Sezen den oryantal dans #1

    Melis Sezen den oryantal dans #2


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