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- Melis Sezen'den oryantal dans
Melis Sezen'den oryantal dans
İlginç danslarıyla zaman zaman gündeme gelen oyuncu, bu kez oryantal dansını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 14.09.2022 - 09:21
- Güncelleme : 14.09.2022 - 09:33
Sadakatsiz dizisiyle ün kazanan oyuncu Melis Sezen, ilginç danslarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı dansı, takipçileri tarafından ti'ye alınan Sezen, "Gece 3'te odamdaki cin dansı' yorumlarını almıştı.
Güzel oyuncu yeniden bir dans videosu paylaştı.
Oryantal oynadı
Dansını sosyal medya hesabından paylaşan Sezen'e yorumlar art arda geldi.
Oyuncu bu kez oryantal dansa benzeyen hareketlet sergiledi.
İşte o dans...
Melis Sezen'den oryantal dans VİDEO