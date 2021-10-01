Melodi Elbirliler, gelinliklere doyamadı

Arda Türkmen ile evlenen Melodi Elbirliler, giyemediği gelinlikle pozunu paylaştı

Ünlü şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile dünyaevine girdi.

200 davetlinin katıldığı gecede Melodi Elbirliler, iki farklı gelinlik giydi. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü fenomen iki gelinlik giydi ama aklı da giyemediklerinde kaldı.

"AKLIM KALDI"

Melodi Elbirliler, düğünde giymediği ama çok beğendiği bir gelinlikle pozunu da paylaşarak "Aklım hala giymediklerimde." yazdı.