Euro
10.2633
-0.42%
Dolar
8.8566
-0.35%
Altın
499.83
-0.38%
Borsa
1.399
-0.56%
Bitcoin
394.093
2.71%
EXEN Coin
19.99
3.46%
18ºC
İstanbul
Sağanak yağış 18 C

    Melodi Elbirliler, gelinliklere doyamadı

    Arda Türkmen ile evlenen Melodi Elbirliler, giyemediği gelinlikle pozunu paylaştı
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Melodi Elbirliler, gelinliklere doyamadı

    Ünlü şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile dünyaevine girdi.

    200 davetlinin katıldığı gecede Melodi Elbirliler, iki farklı gelinlik giydi. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü fenomen iki gelinlik giydi ama aklı da giyemediklerinde kaldı.

    "AKLIM KALDI"

    Melodi Elbirliler, düğünde giymediği ama çok beğendiği bir gelinlikle pozunu da paylaşarak "Aklım hala giymediklerimde." yazdı.

    Melodi Elbirliler, gelinliklere doyamadı #1

    Melodi Elbirliler, gelinliklere doyamadı #2

    Melodi Elbirliler, gelinliklere doyamadı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir