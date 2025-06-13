Haber Merkezi

Karagül dizisiyle şöhreti yakalayan Mert Yazıcıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu. Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği “Cüneyd Efendi” karakteriyle ekranlara gelen başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Bir itirafta da bulunan yakışıklı oyuncu çocukluk yıllarının da kolay geçmediğini belirterek, maddi sıkıntılar yaşayan bir ailede büyüdüğünü ve eve haciz memurlarının geldiği günleri unutamadığını dile getirdi.

"MİKSERİ SAKLARDIM"

O yılları anlatan ünlü oyuncu “Hep çalışıyor hatırlıyorum annemle babamı. Mutlu muyduk, biraz para problemleri olan bir aileydik. Haciz memurları gelirdi, onları hatırlıyorum. Ben mikseri saklardım.

"SOKAKTA BÜYÜDÜK"

O dönem çok hızlı geçti, lise döneminden sonra babamın vefatı, çalışma hayatım. Hızlı büyüdük, çocuk olduğumun farkına varmayı unuttum. Sokakta büyüdüm” diye konuştu.