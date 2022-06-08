Merve Boluğur: İstesem saniyesinde koluma birini takarım

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur, annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Boluğur, özel hayatııyla ilgili konuştu.

"Hayatımda kimse yok"

Şu sıralar kalbinin boş olduğunu söyleyen oyuncu "Hayatımda kimse yok. Laf olsun diye biriyle çıkmayı sevmiyorum.

"Çok basit bir şey"

İstersem koluma birini takarım. Çok basit bir şey. Benim bir dakikamı hatta saniyemi alır. Mevzu o değil. Ben gerçek, derin bağlar kurmayı sevdiğim için seçiciyim" diye konuştu.