Petrol
121.55
0.81%
Euro
18.4075
2.42%
Dolar
17.1471
2.35%
Altın
1.019
2.14%
Borsa
2664
0.59%
Bitcoin
522.089
4.74%
BTXN Coin
11.00
-3.67%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Merve Boluğur: İstesem saniyesinde koluma birini takarım

    Ünlü oyuncu Merve Boluğur, aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 12:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merve Boluğur: İstesem saniyesinde koluma birini takarım

    Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur, annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

    Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Boluğur, özel hayatııyla ilgili konuştu.

    "Hayatımda kimse yok"

    Şu sıralar kalbinin boş olduğunu söyleyen oyuncu "Hayatımda kimse yok. Laf olsun diye biriyle çıkmayı sevmiyorum.

    "Çok basit bir şey"

    İstersem koluma birini takarım. Çok basit bir şey. Benim bir dakikamı hatta saniyemi alır. Mevzu o değil. Ben gerçek, derin bağlar kurmayı sevdiğim için seçiciyim" diye konuştu.

    Merve Boluğur: İstesem saniyesinde koluma birini takarım #1

    Merve Boluğur: İstesem saniyesinde koluma birini takarım #2


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    iPhone ekran ve batarya değişim ücretlerine zam
    Teknoloji

    iPhone ekran ve batarya değişim ücretlerine zam

    'Kötü anlaşma için Ukrayna'ya baskı yapılmamalı'
    Dünya

    'Kötü anlaşma için Ukrayna'ya baskı yapılmamalı'

    Görüş Bildir