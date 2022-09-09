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    Merve Boluğur, nişanlısını utandırdı

    Merve Boluğur'un "Bekaret kemeri" yorumu sevgilisini utandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 07:23
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 07:25
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    Merve Boluğur, nişanlısını utandırdı

    Merve Boluğur son dönemde DJ Mert Aydın ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Boluğur ve nişanlısı şu sıralar TikTok'ta yaptıkları canlı yayın yayınlarla konuşuluyor.

    Son katıldığı yayında ilginç sözler söyleyen Boluğur konuşmasında "Hem seksiyim hem güzelim hem komiğim iyi yatırım yaptı" dedi..

    Evleneceği için çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu yayının ortalarına doğru büyük gaf yaptı.

    "Bekaret kemeri asacağım"

    Fenomenin "Evlendiğinde kırmızı kurdele takacak mısın?" sorusuna Boluğur "Bekaret kemeri takacağım" cevabını verdi.

    Oyuncunun sözleri karşısında hem nişanlısı hem de fenomen ne diyeceğini bilemedi. Bu anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

    Merve Boluğur, nişanlısını utandırdı #1


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