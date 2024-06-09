Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi Oyuncu Merve Dizdar, 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlendi.

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ensonhaber.com

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, yaklaşık 10 aydır Cihan Ayger ile aşk yaşıyordu..

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, evlilik kararı aldı.

Evlendiler

Merve Dizdar ile Cihan Ayger, bugün Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturdu.

Ailelerin ve dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift, balayına Japonya’ya gidecek.

2018'de Gürhan Altundaşar'la evlenmişti

Öte yandan Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar’la ayrılık kararı aldıklarını "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" diyerek duyurmuştu.

Cihan Ayger de Elif Boyner'den ayrılmıştı

Cihan Ayger de 2020 yılında Elif Boyner’le nikah masasına oturmuş, ancak evlilikleri bir yılda sona ermişti.

Merve Dizdar "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü almıştı

Ayrıca Merve Dizdar, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi ile 76. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.