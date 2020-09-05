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    Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

    Kız bebek beklediklerini duyuran şarkıcı, “Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür...” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2020 - 15:13
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    Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

    Sekiz ay önce dünyaevine giren Merve Özbey-Kenan Koçak çifti, doğacak çocuklarına kavuşmak için gün sayıyor.

    Yaklaşık dört aylık hamile olan Özbey, bebeğinin cinsiyetini de duyurdu.

    SOSYAL MEDYASINDAN DUYURDU

    Instagram hesabında karnının belirgin olduğu fotoğrafını paylaşan Özbey, kız bebek beklediklerini söyledi.

    “GEL BAKALIM GÜZEL KIZIM”

    Özbey, paylaşımına “Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür...” notunu düştü.

    Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetini açıkladı #1

    Şarkıcının paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı, sevenleri “Maşallah” yorumlarında bulundu.

    Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetini açıkladı #2

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