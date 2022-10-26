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    Miray Daner ve Oğulcan Engin Venedik'e gitti

    Sosyal medya hesaplarında birlikte olan fotoğraflarını yayınlayan çift, son olarak Venedik tatillerinden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
    • 26.10.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 17:07
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    Miray Daner ve Oğulcan Engin Venedik'e gitti

    Son dönemin başarılı genç oyuncusu Miray Daner, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaklaşık 1 yıldır aşk yaşıyor.

    Magazin dünyasının en beğenilen çiftleri arasında yer alan çift, birbirleriyle olan fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

    Venedik pozlarını yayınladılar

    Başarılı performansı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Daner, sevgilisiyle birlikte soluğu Venedik'te aldı.

    Burada kano kezintisine çıkan çift, tatil karelerini sosyal medya hesaplarında yayınladı.

    Beğeni yağdı

    Sosyal medyayı aktif kullanan Daner'in, 1,4 milyon takipçili hesabında paylaştığı fotoğraflar kısa sürede yoğun ilgi gördü.

    İşte çiftin Venedik tatilinden kareler...

    Miray Daner ve Oğulcan Engin Venedik e gitti #1

    Miray Daner ve Oğulcan Engin Venedik e gitti #2

    Miray Daner ve Oğulcan Engin Venedik e gitti #3

    Miray Daner ve Oğulcan Engin Venedik e gitti #4


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