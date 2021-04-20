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- Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu paylaştı
Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu paylaştı
Daha önce türkü söylediği anları paylaşan Müge Anlı, bu sefer de halk oyunları oynadığı anları yayınladı.
- Haber Merkezi
- 20.04.2021 - 13:05
- Güncelleme : 20.04.2021 - 13:16
Müge Anlı, sevenlerinden gelen ısrara dayanamayıp bir Instagram hesabı açtı. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında sevenlerinin desteğini beklediğini söyleyen Müge Anlı'nın takipçi sayısı saatler içinde 1 milyonu aştı.
Paylaşımlar yapmaya başlayan Anlı, program dışındaki renkli hallerini sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
"HALK OYUNLARINA DÖNECEĞİM"
3 gün önce türkü söylediği anları yayınlayan Müge Anlı, bu sefer de perşembe gününü bekleyemeden geçmişten bir videosunu yayınladı. Halk oyunları oynadığı anları yayınlayan ünlü isim paylaşıma, "Gün #tbt günü değil ama... Pandemi sonrası yapılacaklar listemin en başında yine halk oyunlarına dönmek var. Çok özledim." notunu ekledi.
Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu paylaştı VİDEO