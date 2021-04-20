Daha önce türkü söylediği anları paylaşan Müge Anlı, bu sefer de halk oyunları oynadığı anları yayınladı.

Müge Anlı, sevenlerinden gelen ısrara dayanamayıp bir Instagram hesabı açtı. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında sevenlerinin desteğini beklediğini söyleyen Müge Anlı'nın takipçi sayısı saatler içinde 1 milyonu aştı.

Paylaşımlar yapmaya başlayan Anlı, program dışındaki renkli hallerini sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

"HALK OYUNLARINA DÖNECEĞİM"

3 gün önce türkü söylediği anları yayınlayan Müge Anlı, bu sefer de perşembe gününü bekleyemeden geçmişten bir videosunu yayınladı. Halk oyunları oynadığı anları yayınlayan ünlü isim paylaşıma, "Gün #tbt günü değil ama... Pandemi sonrası yapılacaklar listemin en başında yine halk oyunlarına dönmek var. Çok özledim." notunu ekledi.

Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu paylaştı VİDEO