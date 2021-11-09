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    Müge Anlı’da röportaj vermek istemedi, kendisini odaya kilitledi

    8 Ekim’den bu yana kayıp olan Hanife Fındıklı’nın eşi Bayram, röportaj vermek istemeyince muhabirin yüzüne kapıyı kapatıp, kendisini odaya kilitledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 13:36
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    Müge Anlı’da röportaj vermek istemedi, kendisini odaya kilitledi

    ATV ekranlarında hafta içi sabahlarının fenomeni haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, faili meçhul cinayetlerin çözülmesi ve kayıpların bulunması ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

    Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla program, seyircileri adeta ekran başına kilitliyor.

    Programa son olarak, 8 Ekim Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Hanife Fındık’ın olayı damga vurdu.

    27 yaşındaki kadın, Müge Anlı’nın set ekibinin de çabasıyla aranmaya başlandı.

    ‘BAŞIMDA TÜMÖR VAR HASTANEYE GİDİYORUM’ DEDİ

    Hanife Fındık’ın eşi Bayram, eşini aradığını açmadığını, mesaj atıp "Ben Çankırı'ya hastaneye gidiyorum, kafamda tümör var." dediğini, hastaneye sorduğunu, öyle bir kayıt olmadığını ifade etti.

    Müge Anlı’da röportaj vermek istemedi, kendisini odaya kilitledi #1

    MESAJLAŞMA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

    Hanife Fındık ile Bayram'ın mesajlaşma görüntüsü yayınlandı.

    Hanife Fındık’ın, "Sana korkudan diyemedim, tümör var bende, hastaneye gideceğim. Yanımda takılar var bir şey yok merak etme." yazdığı görüldü.

    Stüdyoda olaya ilişkin tartışmalar devam ederken, Fındık’ın eşi Bayram, konuşmak istemediğini belirtip, yayından sonra kendisini odaya kapattı.

    Bekleyen muhabire kapıyı açmamak için direnen Bayram Fındık, hem Müge Anlı’yı hem stüdyodakileri şaşırttı.

    Müge Anlı’da röportaj vermek istemedi, kendisini odaya kilitledi VİDEO

    KENDİNİ GÜLMEKTEN ALIKOYAMADI

    Müge Anlı, yaşanan anlar karşısında kendisini gülmekten alıkoyamadı. Bir süre muhabire direnen Bayram Fındık, Müge Anlı’nın sorusu üzerine kapıyı aralayıp, cevap verdikten sonra yine kendini odaya kilitledi.

    Müge Anlı, “Yüzsüzlük diz boyu illaki konuşacak.” diyerek gülerek tepki verdi.

    Müge Anlı’da röportaj vermek istemedi, kendisini odaya kilitledi #2

    Müge Anlı’da röportaj vermek istemedi, kendisini odaya kilitledi #3

    Müge Anlı’da röportaj vermek istemedi, kendisini odaya kilitledi #4

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