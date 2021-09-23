Müjgan Ferhan Şensoy: 22 gün olmuş sen gideli

Müjgan Ferhan Şensoy, babası Ferhan Şensoy'la ilgili sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda kızı Pera'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Müjgan Ferhan Şensoy, doğumdan 5 gün önce kaybettiği babasına dair duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

"ÇOK ÖZLÜYORUM"

Müjgan Ferhan Şensoy, babası ve kardeşi Derya Şensoy ile yayınladığı karelere, "Canım Babam, 22 gün olmuş sen gideli ve 16 gündür kucağımda canımız kızımız… Seni en yakışan biçimde uğurlarken, kızımızı en güzel şekilde karşılamaya çalıştık. Böylesi teğet geçişinizi belki zamanla daha iyi anlamlandıracağım. Seni çok özlüyorum. 'Özlemek güzeldir' dersin sen; böyle bir özlem zamanla güzelleşir mi bilmem ama dilerim biraz olsun kolaylaşır. Seni çok seviyorum…" notunu düştü.

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu.