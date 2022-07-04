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    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup balayında

    Geçtiğimiz ay evlenen şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, Bodrum'a gitti.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 10:05
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    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup balayında

    11 Haziran'da Marmaris'te düğün yapan 52 yaşındaki Mustafa Sandal ile 33 yaşındaki Melis Sütşurup, balayına devam ediyor.

    Rotalarını Bodrum'a çeviren ünlü çift, önceki gün tekneyle açıldı ve Cennet Koyu’na demir attı.

    Damattan kas şov

    Taze damat, kaslı vücudu ve enerjisiyle dikkat çekti. Uzun süre yüzen Sandal, daha sonra denize girip, teknenin halatlarına tutunarak barfiks çekti.

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup balayında #1

    Emina'yı boşadı

    Ünlü şarkıcı, 2008 yılında Sırp meslektaşı Emina Jahovic ile evlenmişti. Sandal ve Jahovic'in 10 yıl süren evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup balayında #2

     

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup balayında #3

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup balayında #4


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