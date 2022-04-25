Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un nikah tarihi belli oldu

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un nikah tarihi belli oldu

Sürekli ayrılıp barışan aşıklar Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evlilik kararı aldı.

İki çocuğunun annesi Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren Mustafa Sandal, ikinci kez damat oluyor, Ünlü şarkıcının nikah yeri ve tarihi belli oldu.

Roma'da nikah

Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile 3 Haziran’da Roma’da dünyaevine giriyor.

Marmaris'te düğün

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde kıyılacak nikahla hayatlarını birleştirecek olan çift, düğünleri için Marmaris’i seçti.

10-12 Haziran’daki hafta sonunda 80 kişilik düğün organizasyonuyla evliliklerini kutlayacak olan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, davetiyelerini de göndermeye başladı.

"Yunan gecesi"

10 Haziran’da akşam Manos’ta 'Yunan Gecesi' yapacak olan çift, 11 Haziran’da otelin manzaralı çimenliğinde düğün yapacak.

Sahilde parti de var

Ardından beach’e inecek olan davetlileri, burada eğlenceli bir parti bekliyor. Düğün, ertesi sabah keyifli bir brunch’la sona erecek.

Ulaşım masrafı konuklardan

Misafirlerini otelde ağırlayacak olan ünlü çiftin, konukları ayrı ayrı günlerde gelmeyi tercih ettiği için ulaştırma masraflarına ise karışmayacağı öğrenildi.