Petrol
101.77
-4.13%
Euro
15.87
-0.35%
Dolar
14.77
0.21%
Altın
906.40
-1.01%
Borsa
2469
-0.14%
Bitcoin
574.064
-2.45%
BTXN Coin
20.50
-20.14%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un nikah tarihi belli oldu

    Sürekli ayrılıp barışan aşıklar Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evlilik kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 13:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un nikah tarihi belli oldu

    İki çocuğunun annesi Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren Mustafa Sandal, ikinci kez damat oluyor, Ünlü şarkıcının nikah yeri ve tarihi belli oldu.

    Roma'da nikah

    Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile 3 Haziran’da Roma’da dünyaevine giriyor.

    Marmaris'te düğün

    Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde kıyılacak nikahla hayatlarını birleştirecek olan çift, düğünleri için Marmaris’i seçti.

    10-12 Haziran’daki hafta sonunda 80 kişilik düğün organizasyonuyla evliliklerini kutlayacak olan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, davetiyelerini de göndermeye başladı.

    "Yunan gecesi"

    10 Haziran’da akşam Manos’ta 'Yunan Gecesi' yapacak olan çift, 11 Haziran’da otelin manzaralı çimenliğinde düğün yapacak.

    Sahilde parti de var

    Ardından beach’e inecek olan davetlileri, burada eğlenceli bir parti bekliyor. Düğün, ertesi sabah keyifli bir brunch’la sona erecek.

    Ulaşım masrafı konuklardan

    Misafirlerini otelde ağırlayacak olan ünlü çiftin, konukları ayrı ayrı günlerde gelmeyi tercih ettiği için ulaştırma masraflarına ise karışmayacağı öğrenildi.

    Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup un nikah tarihi belli oldu #1

    Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup un nikah tarihi belli oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Nisan 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Nisan 2022 İSKİ arıza sorgulama

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Roma'da nikah, Marmaris'te düğün
    Magazin

    Roma'da nikah, Marmaris'te düğün

    Görüş Bildir