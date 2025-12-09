Emina Jahovic’ten yeni dava: Mustafa Sandal nafakayı aksatmaya başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emina Jahovic ve Mustafa Sandal arasında nafaka krizi bitmek bilmiyor...

Uzun süren evliliklerini 2 çocuğun ardından 2018 yılında sonlandıran ikili, nafaka konusunda anlaşma sağlayamadı.

Boşanma sonrasında ikili nafaka yüzünden davalık olmuş; Jahovic, Mustafa Sandal'ın nafaka iptali için dava açtığını duyunca eski eşini kendisinden 'mal kaçırmakla' suçlamıştı.

YENİ DAVA YÜKLENİYOR

Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahoviç ile bir kez daha mahkemelik oldu.

Jahoviç, Sandal'ın boşanma protokolündeki bazı hususlara uymadığını, kendisine ödemesi gereken nafakayı aksattığını ve araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirterek dava açtı.

İKİLİ ARASINDAKİ PROTOKOLÜN DETAYLARI

İkili arasında yapılan protokole göre; iki çocuğun velayeti anneye verildi.

Anlaşmalı olarak yollarını ayıran çiftin aralarında hazırladıkları protokolde şunlar yer alıyordu:

“Mustafa Sandal, müşterek çocuklar için 10 bin, Emina Sandal için 15 bin lira nafaka ödeyecek.

Mustafa Sandal, boşandığı eşine Sırbistan’da 250 bin euroya bir ev alacak.

Beykoz’daki ev en az 3 milyon dolara satılacak.

Bu paranın 2 milyon doları Emina Sandal’a, 1 milyon doları Mustafa Sandal’a verilecek.

Ayrıca Jahoviç istediği zaman çocukları ve kendisi için Mustafa Sandal araç da kiralayacaktı."

"PROTOKOLDEKİ HUSUSLARI YERİNE GETİRMİYOR"

Ancak Emina Jahoviç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Jahoviç mahkemeye sunduğu dilekçesinde, Mustafa Sandal'ı boşanma protokolündeki bazı hususları yerine getirmemekle suçladı.

"NAFAKALARI AKSATIYOR"

Jahoviç sunduğu dilekçede, eski eşine dava açmasının kaçınılmaz olduğunu çünkü Sandal'ın kendisine ödemesi gereken nafakaları aksattığını, araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.