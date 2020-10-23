Neslihan Atagül, Burak Özçivit'in adını duyunca sinirlendi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, Karaköy'deki bir otelin çıkışında görüntülendi.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, önceki gün yüzü olduğu markanın yeni koleksiyonu için Karaköy'de gazetecilerle buluştu. İşleri nedeniyle Bodrum'da olan Neslihan Atagül de buluşmaya katılarak eşine sürpriz yaptı.

Yeni yılda bir projeye başlayacağını söyleyen Doğulu, "Bir yapım şirketiyle el sıkıştık. Ekiple tanıştım ve muhteşem bir proje ortaya çıkardılar. İsmini söylememek için kendimi zor tutuyorum" dedi.

ÇOK SİNİRLENDİ

Gazetecilerin, "Yeni bir sinema filmi için teklif gelse Burak Özçivit'le oynar mısınız?" sorusunda araya giren Atagül, "Ne alakası var arkadaşlar? Bu sorudan hiç memnun değilim. Üzgünüm ama bu sorular insanı çileden çıkarır" diyerek tepki gösterdi.

Burak Özçivit ile Neslihan Atagül, 2015-2017 yılları arasında yayınlanan 'Kara Sevda' dizisinde başrolde yer almışlardı. 'Küçük Sırlar' dizisinde rol arkadaşı da olan Doğulu ile Özçivit'in arası, bu dönemde açılmıştı.

"KENDİNE AŞIK BİR ADAM"

Burak Özçivit, kendisine Neslihan Atagül ile ilgili yöneltilen sorulara, "Neslihan’ın sevgilisi Kadir Doğulu benim arkadaşım. Bizde yanlış olmaz” cevabını vermişti. Bu açıklamadan, Burak Özçivit'in "her kadının kendisine aşık olma potansiyelinde olduğunu düşündüğünü" çıkaran Doğulu, "Ne kadar da kendine aşık bir adam. Çok tehlikeli" tweeti ile meslektaşına göndermede bulunmuştu.